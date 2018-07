Το τέλος του Ινιέστα και μίας μυθικής εποχής (vid & pics)

Αρχικά σκέφτηκε να μην δει καν την τελευταία εκτέλεση του Ιάγο Ασπας. Τελικά όμως γύρισε και παρακολούθησε τον Ακινφέεβ να αποκρούει και να στέλνει τον ίδιο και την Ισπανία πίσω στην πατρίδα. Μόνο που για τον Αντρές Ινιέστα ο πόνος είναι μεγαλύτερος, καθώς δεν θα έχει άλλη ευκαιρία. Ηταν η τελευταία μουντιαλική στιγμή του.

Ο Αντρεσίτο αποχωρεί από την Εθνική ως ένας θρύλος όλων των εποχών και μαζί του κλείνει ο πιο γαμάτος ποδοσφαιρικός κύκλος στην ιστορία των Ταύρων. Μία μυθική εποχή και ένας ιππότης της μπάλας που θα λείψει σε όλους μας.

Sorry Spain, sorry Iniesta

It was not your day.

Well played Russia #ESPRUS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/IZlTfwW3Cx

