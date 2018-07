Η φάση του 1-0 από την Ισπανία ξεκίνησε με σκληρό φάουλ του Ζιρκόβ στον Νάτσο. Ηταν τόσο σκληρό το πέσιμο πάνω στον Ισπανό μπακ, που έπεσε κάτω και τριβόταν. Μόνο που η κίνησή του παραπέμπει σε κάτι πιο πονηρό, αν και προφανώς έπιανε το χτυπημένο πόδι του. Βέβαια η εικόνα δείχνει κάτι άλλο...

I know it’s been an amazing World Cup but this is a bit too much excitement from Nacho. #worldcup pic.twitter.com/PUCzb7nLP1

— Simon Clancy (@SiClancy) July 1, 2018