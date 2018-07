Η φωτογραφία του Ρονάλντο που έγινε viral και «σήκωσε» τρολάρισμα (vids)

Ο Ρονάλντο τη στιγμή που εκτελεί τα φάουλ στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνηθίζει να σηκώνει τα σορτσάκια του. Ίσως το κάνει για μεγαλύτερη άνεση την ώρα που χτυπάει το φάουλ. Με αυτήν την κίνηση πάντως φαίνονται οι καλοσχηματισμένοι μύες των ποδιών του.

Αυτό... εκμεταλλεύτηκαν διάφοροι χρήστες των social media για να τρολάρουν τον Ρονάλντο, θέλοντας να δείξουν πως παίρνει αφορμή από την εκτέλεση του φάουλ για να επιδείξει το γυμνασμένο σώμα του.

Ronaldo on that free kick like #URUPOR pic.twitter.com/tqrSv1JTZG

— Nader (@BonsaiSky) 30 Ιουνίου 2018