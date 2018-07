Ο σεκιούριτι έψαχνε τον Μεξικανό πριν του επιτρέψει την είσοδο και όταν σήκωσε την ποδιά έμεινε άφωνος από το τρολάρισμα, βλέποντας ένα μεγάλο ψεύτικο πέος!

Mexico fan going through security in Russia...pic.twitter.com/LkvfGGax5j

​ Football Fights (@footbalIfights) 29 Ιουνίου 2018