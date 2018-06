Τα δύο γκολ του Έντισον Καβάνι έβγαλαν στους δρόμους χιλιάδες Ουρουγουανούς.

Το Μοντεβιδέο δεν θα κοιμηθεί κι αυτό είναι απολύτως λογικό!

Δείτε τι έγινε:

URUGUAY right now pic.twitter.com/Khdjqhn4Qw

Meanwhile in Uruguay right now: pic.twitter.com/HrTzD8bFmm

— lmsESOL (@lms_esol) June 30, 2018