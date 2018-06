Η Πορτογαλία έτρεχε για να ισοφαρίσει στο 94' και ο διαιτητής δεν έδωσε ένα φάουλ σε ανατροπή του Κουαρέσμα. Εξαλλος ο Κριστιάνο κόλλησε το πρόσωπό του στον ρέφερι και του είπε το διάσημο «fuck», για να δεχτεί την κίτρινη κάρτα.

#Ronaldo goes out with a fu%k you straight to the refs dome, now that’s gangsta #PORURU #WorldCup2018 #ron pic.twitter.com/HbOTDA60wx

— AntoneeFirstClass (@Antonee) June 30, 2018