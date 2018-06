Ο Μπαπέ δίνει όλα τα χρήματα του από το Μουντιάλ σε ιδρύματα

Η είδηση κυκλοφόρησε με του που έκανε τη ματσάρα κόντρα στην Αργεντινή και είναι όσο σημαντική -ή ακόμα πιο πολύ- από τα μουντιαλικά γκολ του. Ο Κιλιάν Μπαπέ έχει εξηγήσει πριν ταξιδέψει στα γήπεδα της Ρωσίας, ότι θεωρεί πως στην Εθνική οφείλει να παίζει χωρίς να πληρώνεται. Οπότε ανακοίνωσε και ότι τα χρήματα που θα λάβει από την Ομοσπονδία για την παρουσία του στο Μουντιάλ, θα τα προσφέρει σε ιδρύματα για παιδάκια. Σε περίπτωση που η Γαλλία φτάσει μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, ο κάθε παίκτης της θα γίνει πλουσιότερος κατά 300.000 ευρώ.

This is the best news you will read today.

Kylian Mbappé will donate his ENTIRE France national team salary to charity. He has also promised to donate his World Cup bonus to a charity.

He believes players don't need money to represent their country. pic.twitter.com/JwQYDik7rF

