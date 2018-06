Ο Μέσι δεν έχει σκοράρει ποτέ σε νοκ άουτ ματς του Μουντιάλ!

Κι όμως ο Μέσι είναι πιθανό να κλείσει την καριέρα του χωρίς γκολ σε νοκ άουτ παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αλλωστε, ο ηγέτης της Αλμπισελέστε είχε τονίσει πως είναι πιθανή μια αποχώρησή του το 2018 από την Εθνική! Ο Λιονέλ Μέσι δεν βρήκε ποτέ δίχτυα σε 8 ματς (756 λεπτά) παιχνίδια νοκ άουτ φάσης, ένα... καταθλιπτικό ρεκόρ για τον ίδιο...

Lionel Messi has now failed to score in any of his eight appearances at the knockout stages of the #WorldCup:

2006:

2010:

2014:

2018:

The dream is over. pic.twitter.com/IQVdePyb2X

— Squawka Football (@Squawka) June 30, 2018