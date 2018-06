Παρά τη νίκη επί της Γερμανίας οι Κορεάτες... έφαγαν αυγά (vid)

Μία νίκη, αλλά τι νίκη έκανε η Νότια Κορέα στο Μουντιάλ. Ωστόσο, ο θρίαμβος με το 2-0 επί τη Γερμανίας δεν φαίνεται να εκτιμήθηκε απ' όλους πίσω στην πατρίδα. Οι Κορεάτες επέστρεψαν στη χώρα τους, αλλά στο αεροδρόμιο δεν τους συνεχάρησαν όλοι, μιας και τους πέταξαν αυγά και μαξιλάρια.

Eggs were thrown at the South Korea team upon arriving back in Incheon today after they failed to progress from the group stage of the #WorldCup, despite beating Germany 2-0. pic.twitter.com/Tkg2P6f3w6

— Oliver Trenchard (@OliverTrenchard) June 29, 2018