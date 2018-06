Πανικός στην Αίγυπτο έξω από το σπίτι του Σαλάχ! (pics & vid)

H διεύθυνση του Μοχάμεντ Σαλάχ διέρρευσε στο facebook και αμέσως έσπευσαν έξω από την οικία του εκατοντάδες συμπατριώτες του για να τον δουν από κοντά.

Ο σταρ της Λίβερπουλ είναι ήρωας για την χώρα του μιας και ήταν αυτός που έστειλε την εθνική ομάδα στην τελική φάση του Μουντιάλ της Ρωσίας, ενώ αυτός πέτυχε και το μοναδικό γκολ για την ομάδα του Κούπερ.

Λογικό, ήταν λοιπόν, να μαζευτούν έξω από το σπίτι του οι θαυμαστές του για να τον δουν από κοντά και να του αποσπάσουν ένα αυτόγραφο. Εκείνος, βλέποντας τον... χαμό δεν κλείστηκε στο σπίτι του αλλά βγήκε έξω για να βρεθεί κοντά τους.

Ο «βασιλιάς της Αιγύπτου» κερδίζει για πολλοστή φορά τον θαυμασμό όλων για όσα κάνει εκτός γηπέδων.

Crowds gather outside @MoSalah’s home in #Egypt after his address was leaked on Facebook . So what does he do? He comes out to greet people and sign autographs...

We are not worthy of #MoSalah pic.twitter.com/85tlob2bDB

— shaimaa khalil BBC (@Shaimaakhalil) June 29, 2018