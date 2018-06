Μ' ένα «ευχαριστούμε Μπερτ» η Αυστραλία αποχαιρετά τον Φαν Μάρβαικ.

Ο Ολλανδός τεχνικός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Αυστραλίας τον περασμένο Γενάρη και μετά το Μουντιάλ θα άφηνε τη θέση του, όπως ήταν γνωστό.

Τη θέση του μάλιστα αναμένεται να διαδεχτεί ο Γκρέιαμ Άρνολντ.

We would like to thank Bert van Marwijk for his service and we wish him all the best for his future endeavours. pic.twitter.com/w7jNJYeB2M

— Socceroos (@Socceroos) June 29, 2018