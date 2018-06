Μπατσουαγί για τη γκάφα του: «Γιατί είμαι τόσο χαζός ρε φίλε;» (vid)

Ο Μίτσι Μπατσοαυγί είναι τρομερός τύπος, αυτό που λέμε λαϊκά... γαμώ τα παιδιά. Κάθε φορά που κάνει γκάφα -και κάνει πολλές- φροντίζει να αυτοτρολάρεται. Αυτό έκανε και τώρα με την καινούργια χαζομάρα του. Στο γκολ του Γιανουζάι κόντρα στην Αγγλία, πήρε την μπάλα και τη σούταρε στο δοκάρι, για να του επιστρέψει με δύναμη στο πρόσωπο και να γίνει το απόλυτο viral.

Fortnite celebrations so overrated bro I had to create something new #KarmaIsAB pic.twitter.com/cgbEW8RX4p

— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) June 28, 2018

Ο ίδιος όμως αυτοσαρκάστηκε ξανά στο Twitter, βάζοντας τη φάση και γράφοντας από κάτω σε πλήρη παραδοχή: «Τη στιγμή που μπήκα στις ενημερώσεις μου, ήξερα ότι την έχω γαμ@@@. Γιατί είμαι τόσο χαζός ρε φίλε. Τα σκατά πονάνε».