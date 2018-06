Φουλ rotation για Αγγλία και Βέλγιο!

Ντέρμπι πρωτιάς στον 7ο όμιλο, ωστόσο ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ξεκουράζει αρκετούς βασικούς. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας άφησε εκτός ενδεκάδας οκτώ παίκτες σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον Παναμά. Εκτός πλάνων είναι και ο πρώτος σκόρερ των Βρετανών, Χάρι Κέιν, τη θέση του οποίου πήρε ο Βάρντι. Στον αντίποδα, ο Mαρτίνεθ άφησε εκτός τους Ντε Μπρόινε, Μενιέ, Βερτόνγκεν, που είναι στο όριο των καρτών, αλλά και τους Μέρτενς, Αζάρ, που ναι μεν δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, όμως δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρουν μεγαλύτερη ζημιά. Το ίδιο ισχύει και για τον Κομπανί, αλλά και τον Λουκάκου. Θυμίζουμε, πως Αγγλία και Βέλγιο ισοβαθμούν στην κορυφή, με τα ίδια τέρματα (8-2)!

The final two matches of the group stage are soon upon us...

Here are the teams for #ENGBEL!#ENG #BEL pic.twitter.com/rvom0sQ4Ru

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2018