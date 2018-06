Σημαίες του Βελγίου στα παράθυρα των Σκωτσέζων (pic)

Απόψε θα ξεκαθαρίσει ποιος θα πάρει την 1η και ποιος τη 2η θέση από την αναμέτρηση Αγγλία-Βέλγιο. Για την ακρίβεια στην προκειμένη περίπτωση ο χαμένος θα... κερδίσει μιας και θα βρεθεί 2ος και θα έχει πιο καλή διασταύρωση.

Οι Σκωτσέζοι θέλουν να δουν τους Αγγλους να χάνουν ακόμα λοιπόν κι αν αυτό είναι για καλό τους. Δεν τους ενδιαφέρει. Το μόνο που τους νοιάζει είναι τα «τρία λιοντάρια» να μη... δαγκώσουν την παρέα των Αζάρ, Ντε Μπρόινε.

Γι' αυτό και κρεμούν μερικοί μέχρι και βελγική σημαία στα παράθυρά τους.

Meanwhile, somewhere in Scotland ahead of tonight’s England v Belgium match... pic.twitter.com/x240VJXOHq

— Giancarlo Rinaldi (@ginkers) June 28, 2018