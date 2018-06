Αποθέωση του πρόξενου της Νότιας Κορέας στο Μεξικό (vid)

Ποδόσφαιρο σημαίνει πάθος, τρέλα και στιγμές όπως αυτές που εκτυλίχθηκαν στην πόλη του Μεξικού. Μετά το τέλος του αγώνα της Νοτίου Κορέας με την Γερμανία που σήμανε και την πρόκριση του Μεξικού στους «16» του Μουντιάλ, χιλιάδες Μεξικάνοι πήγαν προς την πρεσβεία της της ασιατικής χώρας αποθεώνοντας τους Νοτιοκορεάτες διπλωμάτες. Όμως δεν έμειναν εκεί, καθώς πήραν στα χέρια τον Γενικό Πρόξενο της Νότιας Κορέας Μπγιουνγκ Ζιν Χαν σε στιγμές που δεν μπορεί κάποιος να τις περιγράψει με λόγια.

That’s the Korean consul general to Mexico, Byoung-Jin Han, celebrating with grateful Mexican fans outside the Korea embassy here. One fan said he took a shot of tequila with them earlier. pic.twitter.com/NGWEmRADUW

— James Wagner (@ByJamesWagner) June 27, 2018