Γκολ πρόκρισης για την Σουηδία πέτυχε ο Αουγκούστινσον με το ξεκίνημα της επανάληψης.

Ludwig Augustinsson gives #Sweden the 1-0 lead against #Mexico early in the 2nd half, as Memo Ochoa was finally beaten.

With #KORGER still 0-0, #Germany would be eliminated as results stand.#MEXSWE #MEX #SWE #KOR #GER pic.twitter.com/8aKOCi8Qll

— Jason Foster (@JogaBonito_USA) June 27, 2018