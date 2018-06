Γκολ ο Ρόχο και όλο το Μπουένος Άιρες στον δρόμο (vid)

Λύτρωση ήταν για όλους τους Αργεντίνους το γκολ του Ρόχο που έδωσε την πρόκριση στην παρέα του Μέσι για τους «16» του Μουντιάλ. Με το που μπήκε το τέρμα ο κόσμος που έβλεπε τον αγώνα με την Νιγηρία σε γιγαντοοθόνες στο Μπουένος Άιρες ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, βγάζοντας όλο το άγχος που υπήρχε από την πιθανότητα αποκλεισμού της ομάδας.

Football fans in Buenos Aires celebrate Marcos Rojo's winner for Argentina this evening. Can’t beat the #WorldCup! #ARGNIG

pic.twitter.com/DClILtyiDH

— Iain Clark (@IainClark38) June 26, 2018