Οπως φαίνεται στο video, ο Λιονέλ Μέσι είχε να πει κάποια πράγματα στους συμπαίκτες του πριν την έναρξη του δευτέρου μέρους στον αγώνα - τελικό κόντρα στην Νιγηρία που έκρινε τελικά την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

“Messi isn’t a leader”

Is he now? pic.twitter.com/VRHVCpKUGF

— BreatheMessi (@BreatheWC) June 26, 2018