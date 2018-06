Οι Ρώσοι λατρεύουν τον Λιονέλ Μέσι παρά το γεγονός πως στα γήπεδά τους δεν έχει χαρίσει τη μαγεία του. Αλλωστε, Ρώσοι ζαχαροπλάστες δημιούργησαν ένα απίθανο γλυπτό από σοκαλάτα. Για... φάγωμα ο Αργεντινός σταρ!

A sculpture of Argentine midfielder Lionel Messi made entirely from chocolate is on display in Moscow. More #WorldCup coverage: https://t.co/kErzXreIBp pic.twitter.com/FQbfvnt70F

— Reuters Top News (@Reuters) June 25, 2018