Πήρε την κάθετη και έχοντας δίπλα του δύο αμυντικούς, λειτούργησε όπως έκανε όλη τη χρονιά με τη Λίβερπουλ. Εκανε το κοντρολάκι και το τσίμπημα-λόμπα για το 1-0 της Αιγύπτου κόντρα στη Σαουδική Αραβία. Αυτό, ναι ήταν γκολ Σαλάχ σε σχέση με το πέναλτι της προηγούμενης αγωνιστικής.

— Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) June 25, 2018