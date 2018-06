Ο Λίνγκαρντ, ο οποίος είχε γίνει αλλαγή σκοράροντας και ένα πολύ όμορφο γκολ στο ματς, πήρε μια κάλτσα στις καθυστερήσεις και έκανε γκελάκια στον πάγκο!

Love this on the bench Jesse Lingard doing keeps ups with a sock, great team spirit a happy team is a winning team #ENGLAND pic.twitter.com/vfpSmXhe0C

— Big Dave (@david_767) 24 Ιουνίου 2018