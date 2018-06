Θλίψη για Αλαρνταϊς που είδε μόνος του σε pub με burger την Αγγλία (vid)

Πέρασε για λίγες μέρες από τον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας και τελικά έχασε τη θέση του εξαιτίας ενός σκανδάλου. Μόνο που ο Σαμ Αλαρνταϊς δεν ξεχνάει τα Λιοντάρια. Για κάποιο λόγο όμως επέλεξε να παρακολουθήσει το εκπληκτικό 6-2 κόντρα στον Παναμά ολομόναχος. Και αυτό σε μία pub, τρώγοντας burger, σε μία εικόνα που προκαλεί απορίες και θλίψη.

Sam Allardyce watching England vs Panama in a pub, on his own, with a Big Mac he’s brought in with him, is just outstanding #ENGPAN pic.twitter.com/D1GwwqLFxk

— Man On (@ManOnToday) June 24, 2018