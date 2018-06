Δείτε το απίστευτο video στο οποίο φαίνεται καθαρά η προσπάθεια για τον απόλυτο αιφνιδιασμό από τους παίκτες του Παναμά που μπορεί να μην τα κατάφεραν αλλά προς το τέλος του αγώνα έγιναν τελικά το 74ο Εθνος που σκοράρει σε Mundial.

*Αν και οι 10 outfielders των Αγγλων έλειπαν από το τερέν, θα μπορούσε να γίνει σέντρα.

Panama trying to score a goal while England players were celebrating. #ENGPAN pic.twitter.com/i0q92wSwAG

— FIFA World Cup (@WorIdCupUpdates) June 24, 2018