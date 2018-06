Η Αγγλία μπαίνει δυνατά, πολύ δυνατά στο ματς με τον Στόουνς να ανοίγει το σκορ κόντρα στον Παναμά με καρφωτή κεφαλιά.

England scores against Panama via Stones his first goal for the national team pic.twitter.com/NeuS2id2hH

— Sure Kamhunga (@sure_kamhunga) June 24, 2018