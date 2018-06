Η Γερμανία ζήτησε συγγνώμη από τη Σουηδία για την ειρωνεία και τις αψιμαχίες μετά το γκολ του Κροος (vid)

Ο πάγκος της Γερμανίας προκάλεσε τους Σουηδούς χειροκροτώντας τους ειρωνικά, με συνέπεια να ανάψουν τα αίματα αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης που κρίθηκε με το το τέρμα του Κροος στις καθυστερήσεις.

Η ενέργεια αυτή «σήκωσε» αρκετά αρνητικά σχόλια με την Γερμανική Ομοσπονδία να ζητάει συγγνώμη από τη Σουηδία για την προκλητική αυτή συμπεριφορά.

«Ήταν ένα ματς γεμάτο συγκινήσεις. Στο τέλος του ματς, οι χειρονομίες και οι αντιδράσεις του τεχνικού μας επιτελείου ήταν υπερβολικά συναισθηματικές. Δεν το συνηθίζουμε. Συγγνώμη», ήταν το σχόλιο των Γερμανών μέσω των social media.

German officials taunt Sweden bench after final whistle, and handbags come out.#worldcup #GERSWE pic.twitter.com/44dqWdqPTa

— Gilles (@GrimandiTweets) 23 Ιουνίου 2018