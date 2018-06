Στο γκολ του Κροος, ο Ρούντιγκερ πήρε την μπάλα για να μην κάνουν οι Σουηδοί γρήγορα τη σέντρα (vid)

Τη στιγμή που ο Κροος σκοράρει και βάζει μπροστά τη Γερμανία, ο Ρούντιγκερ φεύγει να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του. Ωστόσο, αμέσως γυρίζει, μαζεύει την μπάλα από το τέρμα και επιστρέφει στους πανηγυρισμούς! Ποιός ήταν ο λόγος; Μα φυσικά να μην προλάβουν οι Σουηδοί να κάνουν γρήγορα τη σέντρα στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων!

Kudos to @ToniRuediger for making sure would not have a quick kick-off while being in complete extasy! pic.twitter.com/n2FPC6brp4

— Stefan Buczko (@StefanBuczko) 23 Ιουνίου 2018