«Τρελάθηκε» το Βερολίνο μετά το γκολ του Κρόος (vids)

Το Βερολίνο ήταν στο... πόδι για το σημαντικό ματς της εθνικής με τη Σουηδία. Μετά την ήττα από το Μεξικό, η κρισιμότητα του ματς με τους Σκανδιναβούς ήταν μεγάλη. Κι όμως, τα «πάντσερ» πήγαν να στραβοπατήσουν ξανά και να μπουν σε μεγάλους μπελάδες.

Ο Κρόος όμως ήταν εκεί και στην τελευταία φάση του αγώνα με το τέλειο σουτ λύτρωσε την ομάδα του κάνοντας το 2-1. Λογικό και επόμενο οι συμπατριώτες του να ξεσπάσουν σε πανηγυρισμούς και να μετατρέψουν την γερμανική πρωτεύουσα σ' ένα απέραντο πάρτι.

#GER fans in Berlin go absolutely nuts after Kroos' last-minute winner. #GERSWE (via @AlimaHotakie) pic.twitter.com/w4WSQZHxMC

— Cristian Nyari (@Cnyari) June 23, 2018