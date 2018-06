O Λίνεκερ έκανε το remake της μυθικής ατάκας του για το ποδόσφαιρο και τους Γερμανούς!

«Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που παίζουν 22 παίκτες και στο τέλος νικούν οι Γερμανοί» είχε πει ο πρώην σταρ της Εθνικής Αγγλίας και τώρα έγραψε στο twitter το εξής. «Το ποδόσφαιρο είναι ένα απλό παιχνίδι, 22 παίκτες κυνηγούν την μπάλα για 82 λεπτά και οι Γερμανοί μένουν με 10, οπότε 21 παίκτες κυνηγούν την μπάλα για 13 λεπτά και στο τέλος οι Γερμανοί με κάποιο γαμ****ο τρόπο νικούν».

Football is a simple game, 22 men chase the ball for 82 minutes and the Germans get a player sent off so 21 men chase the ball for 13 minutes and at the end the Germans somehow fucking win.

— Gary Lineker (@GaryLineker) June 23, 2018