Στρίνιτς: «Ο Μέσι παριστάνει τον καλό και ταπεινό αλλά είναι το αντίθετο»

Χαμός έχει γίνει μετά την επιβλητική νίκη της Κροατίας σε βάρος της Αργεντινής και ο Ιβάν Στρίνιτς είχε κάποια πράγματα να πει για τον σταρ της Μπαρτσελόνα. «Ο Μέσι; Εχει αυτή την εικόνα που παριστάνει τον καλό και τον ταπεινό αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο. Δεν είναι μόνο ότι χτύπησε εμένα αλλά όταν ο φίλος του [Ράκιτιτς] είχε πέσει στο έδαφος τραυματίας, δεν έβγαλε έξω την μπάλα παρότι ήταν αρχηγός».

In case you haven't seen it. Messi is a savage beyond doubt. Strinic is lucky to be still walking after that malicious deadly attack. pic.twitter.com/9jZriw5z3h

