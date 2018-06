Με τη δύναμη της ψυχής του ένας κωφός και τυφλός Βραζιλιάνος πανηγυρίζει το γκολ του Κουτίνιο! (vid)

Ο κωφός και τυφλός φίλος της Εθνικής Βραζιλίας με τη βοήθεια κάποιου ειδικού και τη χρησιμοποίηση μιας μακέτας γηπέδου παρακολουθεί την αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Κόστα Ρίκα.

Με τα μάτια της ψυχής του προσπαθεί να αντιληφθεί τις κινήσεις των παικτών και να νιώσει το πάθος για την αγαπημένη του Σελεσάο!

Τα καταφέρνει περίφημα και μάλιστα πανηγυρίζει με όλη του τη δύναμη το γκολ του Κουτίνιο! Ένα βίντεο μοναδικό για το μεγαλείο της ψυχής αυτού του ανθρώπου!

A blind and deaf Brazilian football fan celebrating Coutinho’s goal today, dope shit.Shout out to the guy helping him! pic.twitter.com/78wCL19pDE

— FIFA World Cup (@WorldCupHQ) 23 Ιουνίου 2018