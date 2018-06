Ο Σακίρι πετυχαίνει το γκολ νίκης για την Ελβετία, οι οπαδοί της πανηγυρίζουν έξαλλα στο Καλίνινγκραντ και ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο εκτοξεύεται ένα... κεφάλι τυρί.

A fan threw a wheel of Swiss cheese onto the field after the late Shaqiri goal #SRBSUI pic.twitter.com/O44eQ8z2f8

— STEPOVER (@StepoverFC) June 22, 2018