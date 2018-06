Μετά την ήττα από την Κροατία η Αργεντινή είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και οι Βραζιλιάνοι οπαδοί βρήκαν την ευκαιρία να πικάρουν τους αιώνιους αντιπάλους τους. Σε ρυθμούς του γνωστού επαναστατικού τραγουδιού Bella Ciao οι Βραζιλιάνοι οπαδοί αποχαιρετάνε τον Μέσι, τον Μασεράνο και τους υπόλοιπους παίκτες του Σαμπάολι.

Δείτε το βίντεο:

Brazil fans have a new song for Argentina pic.twitter.com/PSQiuLKrta

— B/R Football (@brfootball) 22 June 2018