O Aγκουέρο απαξίωσε δημόσια τον Σαμπάολι (vid)

Στη συνέντευξη Τύπου ο Σαμπάολι απέδωσε την ήττα από την Κροατία, στο γεγονός ότι οι παίκτες του δεν εμπέδωσαν τον τρόπο που ήθελε να παίξει.

Ο 30χρονος επιθετικός όταν ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη ατάκα του προπονητή του, είπε με δυσφορία: «Αφήστε τον Σαμπαόλι να λέει ό,τι θέλει» και έφυγε εκνευρισμένος απ' τη μικτή ζώνη για τα αποδυτήρια.

Journo: “Do you what Sampaoli said that (the project) failed because the players didn’t adapt?”

Kun Aguero: “Let him say whatever he wants”.

