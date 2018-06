Ο Αντβίνκουλα έριξε τη σκόνη του στον Κριστιάνο

Κόντρα στο Μαρόκο ο Κριστιάνο έπιασε τρελή ταχύτητα σε ένα σπριντ, αγγίζοντας τα 34 χλμ. Την ώρα (33,98). Ωστόσο, βρέθηκε κάποιος πιο γρήγορος από αυτόν που τον άφησε πίσω του στο Μουντιάλ. Ο δεξιός μπακ του Περού, Λουίς Αντβίνκουλα, στο ματς με τη Γαλλία έφτασε τα 36,15 χλμ. Και τους τρέλανε όλους.

Δείτε χαρακτηριστικά και ένα παλιότερο βιντεάκι με το πώς σπριντάρει ο Περουβιανός...

Peru’s Luis Advincula is the fastest football player on the planet. He overtook Gareth Bale (35.7 km/h)... pic.twitter.com/AerC8dagKo

— Bush Wacker (@Bu5hWacker) June 13, 2018