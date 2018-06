Ο Μπαπέ έκανε από κοντά το 1-0 για την Γαλλία και έγραψε ιστορία. Ο επιθετικός της Παρί σκόραρε σε ηλικία 19 ετών και 183 ημερών, σπάζοντας το ρεκόρ του Νταβίντ Τρεζεγκέ (20 ετών και 246 ημερών στο ματς με την Σαουδική Αραβία το 1998), για να γίνει ο νεότερος σκόρερ της Γαλλίας σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης.

Giroud has his shot saved but Mbappé isn't missing from there. France lead! #FRA #PER pic.twitter.com/RyUNznSNWR

— The Athletic Soccer (@TheAthleticSCCR) June 21, 2018