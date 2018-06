Ο προπονητής της Σενεγάλης έγινε το απόλυτο viral (vid)

Ο Σισέ ήταν παίκτης της Σενεγάλης το 2002 όταν στην πρεμιέρα σόκαρε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη με τη νίκη με 1-0 κόντρα στην Γαλλία και 16 χρόνια αργότερα είναι εκείνος που από τον πάγκο οδήγησε τους Αφρικανούς στη νίκη επί της Πολωνίας με 2-1. Ο Σισέ πανηγύρισε με έναν χαρακτηριστικό τρόπο το 2-0 από τον Μ' Μπαγέ Νιανγκ, με σφιγμένη τη γροθιά του σε μία κίνηση που έγινε αμέσως viral και κέρδισε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο...

Senegal's Aliou Cissé with one of the great World Cup coaching celebrations. You may meme this if you would like, internets. pic.twitter.com/zVkaWiotky

— Miriti Murungi (@NutmegRadio) June 19, 2018