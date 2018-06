Θα παίξει, δεν θα παίξει; Τελικά ο Μοχάμεντ Σαλάχ όχι μόνο ξεκίνησε κόντρα στη Ρωσία, αλλά πέτυχε και το πρώτο γκολ της καριέρας του σε Μουντιάλ. Χρειάστηκε βέβαια τη βοήθεια του VAR, ώστε να του στηθεί η μπάλα στην άσπρη βούλα και να ευστοχήσει σε πέναλτι.

Yaaas alhamdulilah atleast we are not going back empty handed

Salah scores a perfect penalty

Time for a drama still left?#مصر_روسيا pic.twitter.com/FlmkAVIkIu

— Yahya (@Yahya31576993) June 19, 2018