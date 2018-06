Η Πολωνία έχει υποστεί ήττα σοκ από τη Σενεγάλη, γεγονός που της κόβει πολλές ελπίδες πρόκρισης. Ο Λεβαντόφσκι είναι απογοητευμένος, ωστόσο βρήκε παρηγοριά στην αγκαλιά της πανέμορφης συζύγου του που τον περίμενε στην εξέδρα.

Robert Lewandowski comforted by his wife Anna after Poland's defeat against Senegal #WorldCup pic.twitter.com/b4gQ3UvEBP

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 19, 2018