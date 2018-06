Με την ψηλή άμυνα της Κολομβία δεν γίνεται να δέχεσαι γκολ με κεφαλιά από στημένο από τους Ιάπωνες. Κι όμως συνέβη στο 74' με τον Οσάκο να τους νικάει όλους στον αέρα και να γράφει το 1-2 για τους Ασιάτες.

What a corner!

Japan re-takes the lead thanks to a header from Osako! pic.twitter.com/8owuMlKH69

— FOX Sports (@FOXSports) June 19, 2018