Αποβολή, πέναλτι και προβάδισμα στο 5' για την Ιαπωνία! (vid)

Πριν καλά-καλά οι παίκτες των δυο ομάδων «ζεσταθούν», οι Ιάπωνες βρέθηκαν σε θέση οδηγού και σε ιδανικές συνθήκες για τον υπόλοιπο αγώνα, απέναντι στους Κολομβιανούς.

Μόλις στο 3' ο Κάρλος Σάντσες έδιωξε με το χέρι στην προσπάθεια του Καγκάβα προς την κενή εστία, αποβλήθηκε από τον διαιτητή και στη συνέχεια ο επιθετικός της Ντόρτμουντ σκόραρε από τη βούλα του πέναλτι για το 0-1!

Πλέον οι Ασιάτες αγωνίζονται με παίκτη παραπάνω, απέναντι σε μια Κολομβία που θα προσπαθήσει να ανατρέψει την εις βάρος της κατάστασης, τόσο αριθμητικά, όσο και στο σκορ.

Δείτε τη φάση:

What a horrible start to the World Cup for Colombia . Great save by Ospina, but PK for Japan and red card for Sanchez pic.twitter.com/NHu5IlV8mW

— World Cup 18 (@Footy_Football_) 19 Ιουνίου 2018