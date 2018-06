Μετρούν 5/5 εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι οι αντίπαλοι της Αγγλίας! (pic)

Ο Πίκφορντ δεν μπόρεσε να πιάσει το πέναλτι του Σασί, στο γκολ που η Τυνησία ισοφάρισε την Αγγλία (πριν ο Κέιν τη λυτρώσει στο 90') και έτσι η παράδοση συνεχίστηκε.

Οι αντίπαλοι των Τριών Λιονταριών μετρούν πλέον 5 στις 5 εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι σε Μουντιάλ σε κανονική διάρκεια των αγώνων.

Μοναδικές ομάδες που είναι χειρότερες είναι το Βέλγιο με 7 και η Βουλγαρία με 6.

Να δούμε ποιος θα σπάσει την κατάρα.

Tunisia levels things at 1-1 thanks to a penalty by Ferjani Sassi.

Opponents are 5 for 5 on penalties against #ENG in the #WorldCup (not including shootouts)

Only Belgium (7) and Bulgaria (6) have allowed more penalties at the World Cup without a miss/save than England. pic.twitter.com/SQ2FQQwHME

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 18 Ιουνίου 2018