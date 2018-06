Ο Στόουνς έπιασε την κεφαλιά, ο Μαροκινός τερματοφύλακας το έβγαλε δύσκολα, αλλά ο Χάρι Κέιν ήταν εκεί (12') για να βάλει το πρώτο μουντιαλικό γκολ της καριέρας του και το πρώτο της Αγγλίας σε αυτό το τουρνουά.

HERE WE GO ENGLAND!! #Kane pic.twitter.com/xOctIpzzpj

— Chris Temple (@Christemple8) June 18, 2018