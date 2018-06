Κυριολεκτικά όλοι οι Ισλανδοί είδαν την ισοπαλία με την Αργεντινή! (pic)

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά που ανακοινώθηκαν στη χώρα, η τηλεθέαση στο ματς της Ισλανδίας με την Αργεντινή έπιασε το τρομερό νούμερο του 99,6%! Δηλαδή κυριολεκτικά όλη η Ισλανδία παρακολούθησε την αναμέτρηση! Το ερώτημα που τίθεται είναι τι έβλεπε άραγε το υπόλοιπο 0,4%...

99,6% of all people in Iceland watching TV during #ARGISL at @FIFAWorldCup were watching the match. That is some statistic. #fyririsland https://t.co/w8WNGpDoi9

— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) 18 Ιουνίου 2018