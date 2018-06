Όχι, δεν φταίει ότι η Γερμανία δεν σκόραρε ένα παραπάνω γκολ από το Μεξικό. Στη χώρα της τεκίλα, πιστεύεται από πολλούς πως η ευλογία της γιαγιάς στους παίκτες πριν τη σέντρα του ματς έπαιξε το δικό του ρόλο.

Η εγγονή της πάντως, που ανέβασε το σχετικό videο είναι πεπεισμένη 100% πως η γιαγιά της είναι ο λόγος της νίκης επί των «πάντσερ».

Αν θες, πες ότι δεν έχει δίκιο...

I’m 100% convinced my grandma was the reason Mexico won pic.twitter.com/9jBRF5wFPE