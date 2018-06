To Ιράν «γλεντάει» Βραζιλία, Αργεντινή και Γερμανία μαζί! (pic)

Το Ιράν επικράτησε του Μαρόκου και έχει ήδη μια νίκη στο σακούλι του, ελπίζοντας σε κάτι καλό σ' αυτό το Μουντιάλ.

Η Αργεντινή δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ισλανδία του Φινμπόγκασον παίρνοντας έναν βαθμό, η Γερμανία έμεινε στο μηδέν μετά την ήττα από το Μεξικό κι Βραζιλία στραβοπάτησε σε πρεμιέρα ύστερα από 40 χρόνια με την Ελβετία να την ισοφαρίζει σε 1-1.

Το Ιράν ζει το όνειρό του. Τουλάχιστον αυτήν τη στιγμή...

It's been a World Cup for the underdog so far... pic.twitter.com/7251SCKCMD

— 101 Great Goals (@101greatgoals) June 17, 2018