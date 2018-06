Aπό τον Θεό περιμένουμε λιγότερα

​Τα μουντιαλικό διαφημιστικό σποτ της μπύρας Quilmes με τον Όσκαρ Ρουγκέρι πρωταγωνιστή είναι ίσως ό,τι καλύτερο έχει δημιουργηθεί για εμπορικούς λόγους με βάση τη φετινή διοργάνωση. Παράλληλα, καταφέρνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να βγάλει ένα σημαντικό κομμάτι της ψυχοσύνθεσης των Αργεντινών. Της μόνιμης παρουσίας, αλλά και της εύκολης απογοήτευσης, του συμπεράσματος ότι δεν βγάζουν ψυχή και της απάντησης του Ρουγκέρι που αντανακλά την υπερβολή τους: «Να δείξουν θάρρος; Πολλές φορές τους ζητάμε πολύ περισσότερα από αυτό. Τους ζητάμε να μας κάνουν καλύτερη τη ζωή, να μας θεραπεύσουν μια αρρώστια. Από τον Θεό περιμένουμε λιγότερα». Αν τα λόγια του αφορούσαν έναν μόνο ποδοσφαιριστή, αυτός δεν θα ήταν άλλος από τον Λιονέλ Μέσι. Την συνεχή και ανούσια σύγκριση με τον Μαραντόνα, την καφενειακού επιπέδου κουβέντα για την επιρροή του στις αποφάσεις της εθνικής και το πόσο αγαπά την Αργεντινή.

«Η μεσαία γραμμή της Αργεντινής ήταν γελοία. Αργή, πάντα προσπαθούσε να δημιουργήσει από τον άξονα. Νομίζω ότι ο Μέσι είναι καλύτερος ποδοσφαιριστής από τον Ρονάλντο, αλλά η ομάδα του δεν τον βοηθάει», είπε ο Φάμπιο Καπέλο. Γιατί, «έχει ο Ρονάλντο δίπλα του κάποια dream team;» Θα αναρωτηθεί εύλογα κάποιος. Όχι, αλλά έχει έναν Ομοσπονδιακό τεχνικό ο ποίος ψυχολογικά και κατανοητά έχει καταφέρει να ξεκλειδώσει τον ηγέτη CR7, προσαρμόζοντας παράλληλα την ομάδα ώστε να εκμεταλλευτεί τα πολύπλευρα αγωνιστικά του πλεονεκτήματα. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τον τρόπο που ο Σάντος έκανε τον Ρονάλντο αιχμή του δόρατος για το Euro του 2016. Με απλά λόγια, δεν δίνουν όλοι στον Ρονάλντο τη μπάλα και απλά τα περιμένουν όλα από εκείνον.

Απέναντι σε μια σύγχρονη τακτικά ομάδα, η οποία πέρασε με σαφέστατη επιτυχία το τεστ προσαρμογής της στα γήπεδα της Γαλλίας, η Αργεντινή παρέταξε ένα 4-2-3-1 με αρκετές ελευθερίες στους μεσοεπιθετικούς και ελεύθερο ρόλο στον Μέσι, ο οποίος (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα) είχε καλούς αριθμούς. Ο παίκτης με την μεγαλύτερη κλάση και ικανότητα για το απρόβλεπτο στην 11άδα της αλμπισελέστε έτσι μπορούσε να βρεθεί δεξιά, με τον Μέσα να κινείται σε πιο κεντρικές θέσεις, μπορούσε να οπισθοχωρεί, δίνοντας στον Μπίλια τη δυνατότητα να πλησιάσει στο «κουτί», να βρεθεί πίσω από τον επιθετικό κ.ο.κ. Έχοντας κατά κύριο λόγο στόχο την εξάλειψη κάθε κενού χώρου σε κεντρικές θέσεις, η Ισλανδία έδειξε απόλυτα διαβασμένη στο πως η Αργεντινή θα βραχυκυκλώσει και δεν θα καταφέρει να δώσει πλάτος, ανοίγοντας οριζόντια την άμυνα και βγάζοντας παίκτες στους χώρους ανάμεσα στον μπακ και τον στόπερ. Η είσοδος του Παβόν, ο οποίος ήταν πιο αποδοτικός από όλους από τα πλάγια, απέδειξε την αναποτελεσματικότητα των υπολοίπων από τα άκρα.

Ο Μέσι είναι εξαιρετικά χαρισματικός στην εύρεση και εκμετάλλευση των κενών χώρων, όμως από τη στιγμή που οι Ισλανδοί ήξεραν ότι αν περιόριζαν τον αρχηγό της Μπάρτσα, θα βραχυκύκλωναν όλη την Αργεντινή, εκτέλεσαν ένα εξαιρετικά απλό σχέδιο. Προσπάθησαν να ανακόψουν την τροφοδοσία του. Όπως φαίνεται από τον δυναμικό passmap που δημιούργησε το 11tegen11, η επικοινωνία των υπόλοιπων με τους Μέσι και Αγουέρο ήταν πολύ δύσκολη. Ειδικότερα για τον πρώτο, με εξαίρεση τον Μασεράνο και τους συνδυασμούς με τον κοντινό του Αγουέρο, οι μεταβιβάσεις με τους υπόλοιπους και κυρίως με τους κομβικούς για την εφαρμογή του επιθετικού πλάνου Μέσα και Ντι Μαρία, ήταν περιορισμένες. Η είσοδος του Μπανέγα βοήθησε στην τροφοδοσία, αλλά και πάλι το ζήτημα παρέμεινε. Στις χαρακτηριστικές διαγώνιες κινήσεις του δεν έπαιρνε μπάλες στο χώρο και το χρόνο που έχει συνηθίσει, ούτε έβλεπε τους συμπαίκτες του να κινούνται ταυτόχρονα χωρίς τη μπάλα.

Dynamic #passmap of Argentina's 4-2-3-1 formation.

Playing a very compact Icelandic 4-4-2, they would need more from their wide men.

The lack of links to Messi & Aguero is apparent from the start and doesn't get fixed, although the entrance of Banega improved the supply. pic.twitter.com/5LRDztEp9X

