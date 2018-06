Οι ενδεκάδες στο Κόστα Ρίκα - Σερβία (pic)

Κόστα Ρίκα και Σερβία κοντράρονται για την πρώτη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου. Δεν ξεκινάει στο αρχικό σχήμα της Σερβίας ο Πρίγιοβιτς, ενώ αντίθετα στην ενδεκάδα βρίσκεται ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού, Λούκα Μιλιβόγεβιτς.

Κόστα Ρίκα: Νάβας, Ακόστα, Γκονσάλες, Ντουάρτε, Κάλβο, Γκαμπόα, Μπόρχες, Ρουίς, Γκουσμάν, Βενέγας, Ουρένια.

Σερβία: Στοΐκοβιτς, Τόσιτς, Ιβάνοβιτς, Κολάροφ, Μιλένκοβιτς, Μιλιβόγεβιτς, Τάντιτς, Μιλίνκοβιτς - Σάβιτς, Μάτιτς, Λιάιτς, Μίτροβιτς.

