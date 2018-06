Είτε μέσα στη βροχή, παρακολουθώντας το ματς από γιγαντοοθόνη, είτε σε παμπ του Ρέικιαβικ, οι Ισλανδοί το γιόρτασαν με την ψυχή τους βλέποντας τον Φινμπόγκασον να σκοράρει επί της Αργεντινής, πετυχαίνοντας έτσι το πρώτο γκολ της Εθνικής Ισλανδίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Iceland fans were pretty hype about their first-ever FIFA World Cup goal! pic.twitter.com/z0KAXPH22w

— FOX Soccer (@FOXSoccer) 16 Ιουνίου 2018