Ρονάλντο και Μέσι «άσφαιροι» σε 21 σουτ απέναντι στην Ισλανδία!

Οι Ισλανδοί κατάφεραν να... σβήσουν τον Λιονέλ Μέσι και να πάρουν θαρραλέα το 1-1 απέναντι στην Αργεντινή. Κάτι ανάλογο είχαν καταφέρει και απέναντι στην Πορτογαλία στο Euro του 2016, όταν κράτησαν στο 1-1 την Πορτογαλία. Μέσι και Ρονάλντο βλέπουν... εφιάλτες όταν αντιμετωπίζουν τους αθλητικούς Ισλανδούς διεθνείς καθώς απέναντί τους δεν σκοράρουν ποτέ!

Χθες ο Μέσι είχε 11 προσπάθειες, χωρίς να καταφέρει να παραβιάσει την εστία της Ισλανδίας, ενώ στο ματς του Euro του 2016, ο Ρονάλντο είχε 10 προσπάθειες χωρίς να βρει στόχο. Συνολικά οι Ισλανδοί σε 21 σουτ από Μέσι και Ρονάλντο δεν έχουν δεχθεί ούτε ένα τέρμα από τους δύο σούπερ σταρ που βλέπουν τους Σκανδιναβούς και... παραλύουν.

In 2016, Iceland tied against Portugal, 1-1. Ronaldo took 10 shots, no goals. Today, Iceland tied Argentina, 1-1. Messi took 11 shots, no goals

Ronaldo and Messi vs. Iceland: 21 shots conceded, no goals.

