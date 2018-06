Ο Ζλάταν παίρνει το μέρος του Μπενζεμά και λέει στον Ντεσάν να φύγει από τη Γαλλία (vid)

Ο Σουηδός σταρ σε ρόλο σχολιαστή τόνισε ότι θεωρεί χαζή την απόφαση αυτή, λέγοντας στον Ντεσάν ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να κοουτσάρει τη Γαλλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Δεν είναι λογικό που ο Μπενζεμά δεν βρίσκεται στην Εθνική ομάδα. Είναι από τους καλύτερους του κόσμου. Κατέκτησε το Champions League, παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το γεγονός ότι δεν βρίσκεται στην Εθνική δεν έχει να κάνει με ποδοσφαιρικούς λόγους. Αν ο προπονητής πήρε αυτή τη απόφαση θεωρώντας ότι δεν είναι αρκετά καλός για να βρίσκεται στην Εθνική, τότε ο προπονητής είναι αυτός που δεν πρέπει να είναι εκεί. Αλλά ο Μπενζεμά θα έπρεπε να είναι. Τόσο απλά. Το βρίσκω ηλίθιο που δεν είναι εκεί. Για να κερδίσεις, θες νικητές και ο Μπενζεμά είναι νικητής», υπογράμμισε ο Ιμπραΐμοβιτς.

